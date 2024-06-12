visvim CASHMARE MUFFLER

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◆サイズ：幅 約50cm/長さ 約148cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆素材：表地カシミヤ100%◆状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。多少使用感がある状態です。目立つダメージやシミなどはありません。写真をご覧になりUSEDにご理解いただける方のみご購入をお願い致します。自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※他にも出品していますので、ご覧ください。◆注意事項：どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます。ご購入後のトラブルを避ける為にご不明な点はご購入前にご確認ください。以下検索ワードcomoli コモリAURALEE オーラリーconfectコンフェクトETHOSENS エトセンスedwinahorl エドウィナホールbukht ブフトURU ウルUNUSED アンユーズドYAECA ヤエカsakaki サカキDulcamara ドゥルカマラmybeautifullandret マイビューティフルランドレットHINOKI ヒノキ1ldkMARGARETHOWELL マーガレットハウエルMHL エムエイチエルカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···カシミヤ