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NIKE スニーカー エア ストラクチャー 27.0cm
商品番号 T80423052565
商品名

NIKE スニーカー エア ストラクチャー 27.0cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキ　スニーカー　DB1549　エアストラクチャー(Airstructure)27.0cmメインカラー···ブラック、グレー※写真にある箱は付属しませんのでご注意下さいこちら購入後、晴れの日に2回ほど履きましたが、自分には合わなかったため出品いたします。2回ほど履いているため底面は多少汚れが見受けられますが、表面には目立った汚れがないように思います。あくまでも中古品であり、素人の主観で検品しているため、ご了承いただけた場合のみご購入くださいませ。質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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