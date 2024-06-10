NIKE スニーカー エア ストラクチャー 27.0cm

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商品詳細
ナイキ スニーカー DB1549 エアストラクチャー(Airstructure)27.0cmメインカラー···ブラック、グレー※写真にある箱は付属しませんのでご注意下さいこちら購入後、晴れの日に2回ほど履きましたが、自分には合わなかったため出品いたします。2回ほど履いているため底面は多少汚れが見受けられますが、表面には目立った汚れがないように思います。あくまでも中古品であり、素人の主観で検品しているため、ご了承いただけた場合のみご購入くださいませ。質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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