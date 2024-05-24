✨極美品✨dunhill ダンヒル　ネクタイ　ビジネス

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商品詳細
255☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ご覧いただきありがとうございます✨他にも高級ネクタイを、お安く出品しておりますので、ご覧ください♪➡️#☆starbar☆2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます^^その場合は、購入前にコメントください。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆身に付けるもので気分も変わるので、小物でさりげないオシャレをしたい方、ワンランク上の上質なネクタイを着用したい方は是非どうぞ♪高級ブランドのネクタイを着用すると気分が上がります✨□ブランドdunhillダンヒル□カラーグレー パープル 他□デザインレジメンタル□素材シルク55%綿45%□サイズ剣先幅：9cm※多少の誤差はご了承ください□状態✨極美品✨特に目立つ傷や汚れはなく、綺麗です。※状態に関しては人それぞれ感じ方が異なると思いますので、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品をご理解の上、ご購入ください。※必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。□購入場所大手リユースショップブランド鑑定済みショップ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★他にも、グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア)HERMES(エルメス)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)など、多数のブランド品を出品しております！是非ご覧下さい♪★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆#パーティー#忘年会#新年会#同窓会#結婚式#二次会#卒業式#入学式#バレンタイン#ホワイトデー#誕生日#プレゼント#クリスマス #成人式
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