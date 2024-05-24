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SALOMON☆フードネックウォーマー☆フリーサイズ☆サロモンバラクラバフリース
商品番号 J86173444676
商品名

SALOMON☆フードネックウォーマー☆フリーサイズ☆サロモンバラクラバフリース
ブランド名 サロモン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SALOMON☆フードネックウォーマーフリーサイズ2021年12月に購入したサロモンのフードネックウォーマーです。現在販売としていないので入手困難商品です。1度試しに被ったのみで洗濯をして保管、タグも切ってしまったので『未使用に近い』にしております。ポリエステル製のフリース生地で、フード付きネックウォーマーとしては厚めのものとなってます。防寒具としてはかなりの高性能です。薄い生地のネックウォーマーやバラクラバでは、極低温や吹雪の時に役に立たないので、そういった時に着用しようと思ってました。次のウィンタースポーツシーズンや、春先の雪山登山に向けて、普通の薄いフェイスマスクやフードでは物足りないと思われる方にいいと思います。自宅保管なのでご理解いただける方の検討＆ご購入お願い致します。状態は画像にて確認宜しくお願いしますm(__)m購入希望の方はコメント等なくてもそのまま購入して大丈夫です。値引き交渉は不可。送料が高くなってしまったので定形外郵便で発送します。#ネックウォーマー#バラクラバ#ヤドカリ#フード素材···フリース機能···防寒シーズン···冬·性別··レディースメンズ兼用モデル年式···21-22モデル種類···ネックウォーマー柄・デザイン...無地カラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/stair914400.html
http://narcologia.ru/goods/injure717967.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation770921.html
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