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日本未発売 PAPER PLANES JAY-Z キャップ ROCNATION
商品番号 A95273633893
商品名

日本未発売 PAPER PLANES JAY-Z キャップ ROCNATION
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,664 円
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商品詳細

カラー···ブラックRocNation-ロックネイションアメリカ合衆国のニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドンを拠点にJAY-Zが代表を務め、ヒップホップ、R\u0026Bを中心とするレコードレーベル。また様々なアーティストやアスリートのマネージメントも行っている。RocNation主催のブランドPAPERPLANESバッジ付き71/8新品、未使用かなり希少なアイテムです。ツバ裏はイエローNYヤンキース好きにもオススメ！売れてます！
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