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カートコバーン　プリントTシャツLサイズ　GILDAN バンドTシャツ
商品番号 K77444883253
商品名

カートコバーン　プリントTシャツLサイズ　GILDAN バンドTシャツ
ブランド名 ギルダン
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明:NIRVANAのフロントマン、KURTCOBAINのプリントTシャツです。2015年のコピーライト付きです。【コンディション】こちらの商品は【C】ランクです。裾右あたりに近づいてみたらわかる程度の小さなピンホールがあります。写真にてご確認ください。\u2028【S】＝新品またはデッドストック。\u2028\u2028【A】＝ほとんど使用感のない状態\u2028\u2028【B】＝使用感あり。目立つダメージはなく着用に支障なし。\u2028\u2028【C】＝使用感、ダメージあり。【JUNK】ジャンク品できる限りないように努力していますが素人検品のため見落としがある場合があります。あくまで古着であることをご理解の上ご購入を検討してください。サイズ表記:L実寸肩幅:53.5(肩から肩を直線で計測）身幅:58.5（脇下から脇下）袖丈:19.5（肩から袖先）着丈:72.5（首肩付け根から裾下）素人採寸ですので多少の誤差は容赦ください。他にも色々と出品しておりますのでよろしかったら以下のタグにてご覧ください。#enjistocks
http://narcologia.ru/goods/capitation811408.html
http://narcologia.ru/goods/passivity949883.html
http://narcologia.ru/goods/calling374550.html
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