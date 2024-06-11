NEW ERA × 村上 隆 フラワー オールオーバー キャップ お値下げ可能

NEWERA×村上隆FLOWERALLOVERニューエラ×村上隆フラワーオールオーバーベースボールキャップ/キャップ/カイカイキキ59FIFTY59フィフティサイズ:7-1/2(59.6cm)カラー:BLACKブラックNEWERATAKASHIMURAKAMI59FIFTYFLOWERALLOVER公式ECサイトにて購入したのですが、もったいなくて使用することができず、暗所にて飾って保管しておりました。新品・タグ付きの未使用品となりますが、あくまで人の手に渡った中古品であることをご理解のうえご検討いただけましたら幸いです。使用については、自宅試着(1度)のみです。そのことから“未使用に近い”とさせていただいております。箱などの付属はございません。お写真のものが全てとなりますので、ご了承ください。汚れやスレ、色褪せはみられません。お写真にてご確認いただければと思います。他、気になる点などございましたらお気軽にコメントください^^よろしくお願いします。ブランド:NEWERAニューエラ村上隆カラー···ブラック形···ベースボール参考サイズ表7(55.8cm)7-1/8(56.8cm)7-1/4(57.7cm)7-3/8(58.7cm)7-1/2(59.6cm)7-5/8(60.6cm)7-3/4(61.5cm)7-7/8(62.5cm)8(63.5cm)お値下げ交渉有りです。



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