PORTER ポーター 吉田カバン ポーター タンカー ウォレット ブラック

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PORTERポーター吉田カバンポータータンカーウォレットブラックは、PORTERポーター吉田カバンブランドならではの高い品質・丈夫さがありレジャーやスポーツにピッタリです。いろいろなフィールドやタウンユースなどのシーンをお楽しみください。☆送料無料 匿名配送#おまたせしません#PoloポロPORTERポーター二つ折り財布財布形···二つ折り●カラー···ブラック 素材···ナイロン●サイズ 縦10cm開いた状態23.5cm 横13cm【メイン開閉】マジックテープ 外側ファスナー小銭入れ×1 二重リング×1 内側札入れ×1つファスナー カードポケット×3フリーポケット×2 クリアポケット×1●状態新品未使用品ですが、usedになります。写真など、確認ください。発送は圧縮したり、ゆうゆうメルカリ便などを使用する場合がございます。651983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル(表面)+ポリエステル綿(中間層)+ナイロンタフタ(裏面)の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触が魅力です。裁断から縫製・パーツに至るすべての工程で、吉田カバンの職人の徹底したこだわりが詰まったシリーズです。カラーはブラック、シンプルなデザインのヨコ型の2つ折りウォレットです。内装にファスナータイプの札入と複数のカード段を備え、背面に小銭入れとして使用できるファスナーポケットを配しています。また、ウォレットコードなどを装着できる二重リングを備えています。#おまたせしません#Coluコロ#Poloポロ#ワニ刺繍#ＴＴ半袖シャツ#ＴＴｔシャツ#Ｃｏｌｕコロ#Poloポロ#ポニー刺繍