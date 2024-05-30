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90s　アメリカ製　シェイクスピア　ピカソ　劇場　Tシャツ　表記(XL)
商品番号 K81245611069
商品名

90s　アメリカ製　シェイクスピア　ピカソ　劇場　Tシャツ　表記(XL)
ブランド名 ヘインズ
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Brand：--Date：1980年代Size(表記)：XLSize(実寸)：56/56/72/20(肩幅/胸囲/着丈/袖丈)Condition：　　キバミ、薄シミ。　　肩や袖などに穴が数か所。　　汚れ。　　ヨレ。Note：　　1990年代、　　シェイクスピア・フェスティバルの　　Tシャツです。　　ヘインズボディ。　　アメリカ製、コットン100％。　　シングルステッチの丸胴です。　　シェイクスピア・フェスティバル劇場の　　スーベニアだと思います。　　ピカソが描いた、　　シェイクスピアの顔がプリントされています。　　　　シルクスクリーンプリント。　　水彩画のような質感がアートです。サインもストリートな雰囲気で意外性があります。いかがでしょうか。　　表記XL。　　実寸も表記通りです。　　偉人GodardHaberdashery
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