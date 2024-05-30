90s　アメリカ製　シェイクスピア　ピカソ　劇場　Tシャツ　表記(XL)

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Brand：--Date：1980年代Size(表記)：XLSize(実寸)：56/56/72/20(肩幅/胸囲/着丈/袖丈)Condition： キバミ、薄シミ。 肩や袖などに穴が数か所。 汚れ。 ヨレ。Note： 1990年代、 シェイクスピア・フェスティバルの Tシャツです。 ヘインズボディ。 アメリカ製、コットン100％。 シングルステッチの丸胴です。 シェイクスピア・フェスティバル劇場の スーベニアだと思います。 ピカソが描いた、 シェイクスピアの顔がプリントされています。 シルクスクリーンプリント。 水彩画のような質感がアートです。サインもストリートな雰囲気で意外性があります。いかがでしょうか。 表記XL。 実寸も表記通りです。 偉人GodardHaberdashery