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- 90s アメリカ製 シェイクスピア ピカソ 劇場 Tシャツ 表記(XL)
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商品詳細
Brand：--Date：1980年代Size(表記)：XLSize(実寸)：56/56/72/20(肩幅/胸囲/着丈/袖丈)Condition： キバミ、薄シミ。 肩や袖などに穴が数か所。 汚れ。 ヨレ。Note： 1990年代、 シェイクスピア・フェスティバルの Tシャツです。 ヘインズボディ。 アメリカ製、コットン100％。 シングルステッチの丸胴です。 シェイクスピア・フェスティバル劇場の スーベニアだと思います。 ピカソが描いた、 シェイクスピアの顔がプリントされています。 シルクスクリーンプリント。 水彩画のような質感がアートです。サインもストリートな雰囲気で意外性があります。いかがでしょうか。 表記XL。 実寸も表記通りです。 偉人GodardHaberdashery
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