クリーニング済み　バレンシアガキャップ

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商品詳細
◾️カラー ブラック◾️サイズ L58デパートで購入。使用しなくなりクリーニング済みで自宅保管していました。全体的に綺麗な状態です。保存袋など、その他付属品なし。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/diamond195758.html
http://narcologia.ru/goods/composite929754.html
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