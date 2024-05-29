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Berluti 2021年限定 ネオサンタル 長財布 ヴェネチアスクリットレザー
商品番号 W13626471729
商品名

Berluti 2021年限定 ネオサンタル 長財布 ヴェネチアスクリットレザー
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 18,057 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Berlutiベルルッティ　長財布サンタルカリグラフィヴェネチアスクリットレザー【ブランド】Berlutiベルルッティ【商品】長財布サンタルカリグラフィヴェネチアスクリットレザー二つ折り開閉ファスナー小銭入れ　1カード入れ　　12札入れ、マルチポケット　4背面ポケット　1収納袋付き【サイズ】※多少の誤差はご了承ください約：横18cm×高さ9cm×マチ1.5cm【カラー】［外側］ブラウングラデーション［内側］ブラック【素材】レザー【商品の状態】画像にて確認お願いします#Berluti#ベルルッティ#長財布（通し番号）9Eカラー...ブラウン柄・デザイン...その他財布形...長財布素材...本革
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