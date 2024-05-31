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studio by Durban ネクタイ
商品番号 G67674933311
商品名

studio by Durban ネクタイ
ブランド名 ダーバン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレーのストライプ柄が非常にクールなデザインで格好いいです。また個人的ですが見る角度によってストライプの見え方が変わって見えて格好いいと思います。柄・デザイン···ストライプカラー···グレー
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