ポール・スミス　二つ折り財布

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商品詳細
ポール・スミス PaulSmith二つ折り財布一回試しでカードや小銭を入れてみましたが、それ以外は使用していないため美品です。サイズ：縦10✕横13✕厚さ3.5cmカードポケット：14か所お札入れ・小銭入れ：2ポケットずつ※箱は付属しません。カラー...ブラック財布形...二つ折り
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