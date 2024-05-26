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ヒステリックグラマー　デトロイトガール　キャップ　ピンク
商品番号 R83047674057
商品名

ヒステリックグラマー　デトロイトガール　キャップ　ピンク
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年ほど前に購入、数回着用し自宅保管しておりました。特に目立った汚れ等ないと思いますが、長期自宅保管品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。メッシュ部分を折り込んで保管していたため形崩れが若干ございます。発送時も同様にメッシュ部分を折り込んで発送いたします。ホームクリーニング済です。HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーワッペンメッシュキャップCAP帽子デトロイトガールメッシュキャップピンクグレーベースボール
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