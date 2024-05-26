ヒステリックグラマー　デトロイトガール　キャップ　ピンク

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20年ほど前に購入、数回着用し自宅保管しておりました。特に目立った汚れ等ないと思いますが、長期自宅保管品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。メッシュ部分を折り込んで保管していたため形崩れが若干ございます。発送時も同様にメッシュ部分を折り込んで発送いたします。ホームクリーニング済です。HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーワッペンメッシュキャップCAP帽子デトロイトガールメッシュキャップピンクグレーベースボール