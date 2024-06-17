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新品【デザルティカ 】上品仕上げ レザーベルト 最大96㎝ 長さカット可能
商品番号 W41264628884
商品名

新品【デザルティカ 】上品仕上げ レザーベルト 最大96㎝ 長さカット可能
ブランド名 オロビアンコ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品【DESERTIKAデザルティカ～オロビアンコ～】本革上品レザーベルト最大96㎝長さカット可能v3527-①商品説明【ブランド名】　　DESERTIKAデザルティカ～オロビアンコ～【商品名】　　　　ベルト【サイズ】　　　　全長：約102cm・幅3㎝・穴5個2.5㎝間隔W約86-96㎝【色】　　　　　　くすみグリーン　系　※画像にて確認下さい【素材】　　　　　牛革【状態】　　　　　新品未使用・タグ無し【コメント】シンプルでオン、オフで使えるベルトになります。プレゼントにも最適かと思います。※サイズカット・・バックル裏の金具を開いてカットできます。こちらの商品は、正規店の新品未使用になります。※素敵な商品を多数出品していますのでご覧下さい。注意事項●他でも販売していますので、出品を削除する場合があります。ご了承下さい。●同商品サイズ違いを出品する場合、同画像を使用する場合があります。●素人寸法により多少の誤差はご了承下さい。●基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品ディスプレイ品（展示品）、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、新品でも初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。●レザー商品に関しまして、商品の性質上、小擦れ等がある場合があります。ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/assessor787003.html
http://narcologia.ru/goods/enquire8189.html
http://narcologia.ru/goods/waveform110817.html
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