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neighborhood GI BELT
商品番号 A54092030053
商品名

neighborhood GI BELT
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

neighborhoodの使い勝手の良いGIBELTです。好きな長さで止められて、使いやすいです。長めなので垂らしてもいいと思います。元々ヴィンテージ加工が施されていてとてもイケてます。付属していた専用の袋もお付けします。LENGTH(mm)FITSALL1400ACRYLIC/STEEL#neighborhood#ネイバーフッド#フィアオブゴッド#エッセンシャルズ#シュプリームsupreme#XLARGEエクストララージ#STUSSYステューシー#エフアールツーFR2#ゴッドセレクション#GODSELECTION#トリプルエックスXXX
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