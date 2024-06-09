neighborhood GI BELT

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商品詳細
neighborhoodの使い勝手の良いGIBELTです。好きな長さで止められて、使いやすいです。長めなので垂らしてもいいと思います。元々ヴィンテージ加工が施されていてとてもイケてます。付属していた専用の袋もお付けします。LENGTH(mm)FITSALL1400ACRYLIC/STEEL#neighborhood#ネイバーフッド#フィアオブゴッド#エッセンシャルズ#シュプリームsupreme#XLARGEエクストララージ#STUSSYステューシー#エフアールツーFR2#ゴッドセレクション#GODSELECTION#トリプルエックスXXX
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