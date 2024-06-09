お値下げしました☆ダニエルマリネッリ ドラゴン レザーベルト 85

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商品詳細
DanieleMarinelliダニエルマリネッリ6万円程で購入しました。サイズ：全長約101㎝、幅約4.5㎝バックル(ドラゴン)約11㎝×10㎝色：ホワイト(クリーム色)MadeinItaly中古品にご理解のある方は、是非ご検討下さい。
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