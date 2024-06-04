ARC'TERYX アークテリクス M Split SS Tシャツ Mサイズ

《おすすめポイント》オーガニックピマコットンを使用した、極上の肌ざわりのプレミアムTシャツ。100％オーガニックピマコットンの、長いシルクのような繊維を使用した、柔らかさが際立つTシャツ。フロントにアークテリクスのバードロゴとワードロゴをあしらいました。《商品情報》▽シーズン：23ss▽カラー：White（WHT）▽サイズ：M▽実寸（平置きで採寸）［身幅］54.5cm（胸囲109cm）［着丈］68.5cm［肩幅］44.5cm［袖丈］25cm＊素人採寸の為、誤差はお許し下さいませ。▽素材コットン100%▽特記事項＊特になしARC'TERYXarc'teryxアークテリクステック系トレンド人気tシャツBlackSapphireブラックサファイアbeamsビームスNIKEnikeナイキadidasアディダスthenorthfaceザノースフェイスノースフェイスchampionアウトドアSnowPeaksnowpeakスノーピーク90s00s柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬



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