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【極美品】Vivienne Westwood レザー製メンズベルト ロゴバックル
商品番号 F96910676857
商品名

【極美品】Vivienne Westwood レザー製メンズベルト ロゴバックル
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドのレザーベルトです。オールレザーのオーブロゴ入りのバックルが特徴。ロゴ部分は刺繍となっております。インパクト大！ベルト穴が多く幅広い方にお使いいただけます。■サイズバックル含む全長：105cmベルト穴：73〜93cm（ベルト穴9つ）幅：3.5cm■カラー：ネイビー使用回数3回ほどの極美品です！#ヴィヴィアン#vivienne素材···本革カラー···ブルー
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http://narcologia.ru/goods/passionate730913.html
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