【極美品】Vivienne Westwood レザー製メンズベルト ロゴバックル

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッドのレザーベルトです。オールレザーのオーブロゴ入りのバックルが特徴。ロゴ部分は刺繍となっております。インパクト大！ベルト穴が多く幅広い方にお使いいただけます。■サイズバックル含む全長：105cmベルト穴：73〜93cm（ベルト穴9つ）幅：3.5cm■カラー：ネイビー使用回数3回ほどの極美品です！#ヴィヴィアン#vivienne素材···本革カラー···ブルー
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