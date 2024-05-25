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【希少】【超美品】FR2xX-LARGE★ビッグ ロゴ色情兎Tシャツ　中町綾
商品番号 N53706789097
商品名

【希少】【超美品】FR2xX-LARGE★ビッグ ロゴ色情兎Tシャツ　中町綾
ブランド名 エフアールツー
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少・入手困難】xlarge×fr2のコラボtシャツうっかりデザインを間違えて購入してしまったものです！購入してから暗所で保管を行なっておりました。●色：White●サイズ：M●状態:新品未開封（タグ付き）定価：¥7,700#xlarge#エクストララージ#fr2#エフアールツー#中町綾
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