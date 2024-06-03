ARP アクリルスタンド レオン 10種

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商品詳細
ARPアクリルスタンドレオン10種です。部屋のケースに飾っていたものです。枠がついているものは元々の枠に戻した状態でお譲りします。外には持ち出していませんので大きなキズなどはありませんが、細かいスレがある可能があります。完全美品をお求めの方はご遠慮ください。スーツ姿のアクスタのみ新品未使用品です。あくまで個人保管ですので、その点をご理解いただける方はご検討ください。
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