POLO 折りたたみ財布

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商品名:ポロラルフローレンポロベア 二つ折り財布説明:シンプルで使いやすく、メンズ、レディー スどちらでも使用いただける商品となってお ります。小銭入れも開けやすく、お札入れも 2つにわかれているので、財布としての機能 も優れています。配送:宅急便コンパクトで配送予定です。色:ネイビー状態:水色のマークを引いているところが大きな 傷となっています。他の箇所に小さな傷跡な どがあります。ですが使う分にあたっては、 全く問題ありません。状態を詳しく聞きたい 方はコメントにお願いします。返品:トラブル防止のため返品は受け付けており ません。ご了承下さい。財布形···二つ折り