【ニューバランス】スニーカー237

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商品詳細
大手リサイクルショップで新品、未使用品として購入致しました。購入時より左足内側に赤いシミ、表側足の甲付近にシワがありました。写真参照して下さい。希少カラー 水色✕紺色
http://narcologia.ru/goods/competitive792281.html
http://narcologia.ru/goods/stair638400.html
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