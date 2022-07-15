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【ニューバランス】スニーカー237
商品番号 N56165694055
商品名

【ニューバランス】スニーカー237
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,574 円
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商品詳細

大手リサイクルショップで新品、未使用品として購入致しました。購入時より左足内側に赤いシミ、表側足の甲付近にシワがありました。写真参照して下さい。希少カラー　水色✕紺色
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