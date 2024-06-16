ヴィヴィアンウエストウッド✪Vivienne Westwood✪マフラー

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✪ご覧頂きまして有難うございます✪✪ブランド✪ VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド✪アイテム✪ マフラー リバーシブル オーヴ 男女兼用 ユニセックス✪サイズ✪ 全長約170cm×横幅28.5約cm フリンジなし✪素 材✪ ウール50％ アクリル50％✪製造国✪ イタリア✪発送方法✪ ネコポス ゆうパケットプラス等✪状 態✪家族が数年前にオンラインにて購入✰使用回数は5回程度、目立つ破損等は見受けられず中古品としては良品ですので問題なくお使いいただけます✰アクリル混なのでウール素材特有のちくちく感が苦手な方にお薦めです✰お色はブラックとグレー★モノトーンリバーシブルが嬉しいですね♫(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧お探しの方この機会に如何でしょう✰あくまでも中古品ということにご理解ご了承頂ける方のみご購入されます様予めお願い申し上げます✰✰✰#ヴィヴィアンウエストウッド#イタリア#マフラー#リバーシブル#オーヴ#モノトーン#男女兼用カラー...ブラックグレー素材...ウール柄・デザイン...プリント（ロゴなど）