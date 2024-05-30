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【新品未使用】クリエイティブ レクリエーション シューズ
商品番号 N91888277654
商品名

【新品未使用】クリエイティブ レクリエーション シューズ
ブランド名 クリエイティブリクリエーション
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。7980円→6980円。値引き交渉は、ご遠慮願います。CREATIVERECREATIONクリエイティブレクリエーションサイズは、29cm。カラーは、ブラックです。新品未使用ですが、靴底はホワイトなので保管時の多少の汚れは、ご了承願います。箱なしの簡易包装となりますのでご了承願います。メルカリのルール通り即購入していただいて、大丈夫です。
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