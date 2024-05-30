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FUNNY　窪田クラフト　透かし彫り　長財布　クボタクラフト　窪田敦司
商品番号 S54643632465
商品名

FUNNY　窪田クラフト　透かし彫り　長財布　クボタクラフト　窪田敦司
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 27,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FUNNY　窪田敦司氏のカービングウォレットです。透かし彫りの逸品窪田敦司氏本人のサインが刻まれています。（写真7,9枚目）ウォレットチェーンの付かない、このタイプはなかなか出ないレア物だと思います。財布形...長財布素材...本革
http://narcologia.ru/goods/ordering243579.html
http://narcologia.ru/goods/septet510019.html
http://narcologia.ru/goods/flight928128.html
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2023年最新】窪田 ＦＵＮＮＹの人気アイテム - メルカリ
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KUBOTA CRAFT（窪田 敦司）｜革製品専門店レザーハウス
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