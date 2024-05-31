Nike Off-White Waffle Racer wmns30cm

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商品詳細
【サイズ】ウィメンズ30cmメンズ29.5cm【状態】少し黄ばんでますが、そこまで気になる程ではありません。左側のインソールに黒い汚れがあります。数回履いたためソールのトゲトゲはとれてます。【付属品】箱(少潰れあり)、包装紙ウィメンズ30cmなのでメンズだと29cmか29.5くらいです24時間以内に発送できます！すり替え防止のため返品は不可です。
http://narcologia.ru/goods/passivity598483.html
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