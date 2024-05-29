NIKE DBREAK SUMMIT WHITE デイブレイク　コルテッツ

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数年前に正規品にて購入しました１、2回使用したかと思いますが汚れ等ないので新品同様のコンディションです。NIKEナイキSATURNGOLD-GREYFOG21HO-Iコンパクトな形と柔らかいアッパーでストレスなく快適に履けます。スウォッシュのカラーは上品なイエローで、幅広い世代でコーディネートに可愛く差し色を加えることができます。supreme、ジョーダン好きな方是非。