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NIKE DBREAK SUMMIT WHITE デイブレイク　コルテッツ
商品番号 R90066370057
商品名

NIKE DBREAK SUMMIT WHITE デイブレイク　コルテッツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に正規品にて購入しました１、2回使用したかと思いますが汚れ等ないので新品同様のコンディションです。NIKEナイキSATURNGOLD-GREYFOG21HO-Iコンパクトな形と柔らかいアッパーでストレスなく快適に履けます。スウォッシュのカラーは上品なイエローで、幅広い世代でコーディネートに可愛く差し色を加えることができます。supreme、ジョーダン好きな方是非。
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