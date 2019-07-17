Dior homme Tシャツ サイズM

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\u003cプロフィールご一読ください\u003eお値下げ不可Diorhomme/TシャツサイズM肩幅47.5cm身幅52cm着丈68.5cmカラーホワイト直営店にて購入。気に入って着用しておりました。ホームクリーニング後クローゼットにて保管。裾部分に薄くシミが2箇所あります。(画像7枚目参照)used品、自宅保管をご理解の上、ご購入お願いいたします。差し替え防止の為、ご購入後の返品は受付ません。必ずご購入前に写真の確認、ご検討お願いします。ルイヴィトングッチディオールディオールオムドルガバGUCCIジバンシーサンローランmcmモンクレールカナダグースアルマーニバーバリーコーチカルティエプラダマイケルコースstussyステューシーsupremebalenciagaシュプリームクロムハーツ シュプリーム.ジバンシィ バレンシアガ ナイキ ディオール.アクネストゥディオス.セリーヌ.サルバトーレフェラガモ.Burberryマッキントッシュディースクエアード ロンハーマン DSQUAREDLOUISVUITTONDiorhommeロエベ セリーヌ ラルフローレン PRADAFENDIフェンディcommedesgarcons.ギャルソン.MaisonMargielaメゾンマルジェラ.アレキサンダーワン.アディダス.ヨウジヤマモト.アレキサンダーマックイーン.エストネーション季節感···春、夏、秋柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖カラー···ホワイトネック···クルーネック