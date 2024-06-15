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リーメント　ハートのsweets 4種類セット　スイーツ
商品番号 W92267785368
商品名

リーメント　ハートのsweets 4種類セット　スイーツ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入前に必ずプロフィールをお読みください。即購入OKですがご不明な点は必ずご購入前にご質問ください。リーメントぷちサンプルシリーズ2010年の商品ハートのスイーツ全8種類のうちの4種類です。1.手作りドーナツに挑戦3.ワッフルパーティー5.ラズベリーマカロン8.明日はハッピーバースデー外箱は処分してしまってありませんが内袋は未開封です。リーフレットはあります。13年前の商品で長年自宅保管していたものなので細かいことが気になる方はご購入をお控えください。バラ売りは考えておりません。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送いたします。ミニチュア食品サンプル
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