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NEW ERA 海外カスタム ロサンゼルス・エンゼルス 7 1/2 ベージュ
商品番号 W16660551032
商品名

NEW ERA 海外カスタム ロサンゼルス・エンゼルス 7 1/2 ベージュ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【チーム】LosAngelesAngelsロサンゼルス・エンゼルス【サイドパッチ】2002年ワールドシリーズ優勝20周年【サイズ】71/2（59.6cm）【カラー】クラウン：ベージュ（ベガスゴールド）バイザー：ネイビーアンダーバイザー：グレー【説明】各球団の名選手をイメージしたデザインとなっており、海外ではヒーローコレクションと呼ばれかなりの人気のデザインとなっております。エンゼルスは大谷翔平選手をイメージしたモデルとなっております。手元にございますので即日発送いたします。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平#ジャングルジム出品一覧チーム別_エンゼルス#ジャングルジム出品一覧サイズ別_712
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