NEW ERA 海外カスタム ロサンゼルス・エンゼルス 7 1/2 ベージュ

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【チーム】LosAngelesAngelsロサンゼルス・エンゼルス【サイドパッチ】2002年ワールドシリーズ優勝20周年【サイズ】71/2（59.6cm）【カラー】クラウン：ベージュ（ベガスゴールド）バイザー：ネイビーアンダーバイザー：グレー【説明】各球団の名選手をイメージしたデザインとなっており、海外ではヒーローコレクションと呼ばれかなりの人気のデザインとなっております。エンゼルスは大谷翔平選手をイメージしたモデルとなっております。手元にございますので即日発送いたします。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平#ジャングルジム出品一覧チーム別_エンゼルス#ジャングルジム出品一覧サイズ別_712