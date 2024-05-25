ゴッドセレクション XXX

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）品名GODSELECTIONXXXゴッドセレクショントリプルエックスXXXオマージュロゴプリントTシャツM約着丈68身幅49肩幅43ゴッドセレクションのTシャツです。派手な物が多いですがシンプルなロゴのTシャツです。ゴッドセレクションは厚めのいい生地で作られてますので、とても高級感あります。ひと目でわかるトリプルエックスがかっこいいです。出来る限り早めの発送をこころがけています。まれに出張などで発送までお時間をいただくかもしれませんがご了承願います。当方タバコは吸いません。保管にも気を付けておりますが、中古、未使用共に使用に影響のないくらいの軽度な傷や汚れなどの見落とし等はご理解お願いします。採寸はホームページからの引用、または素人採寸になりますので多少の誤差はお許しください。誠心誠意の対応を心がけておりますのでよろしくお願いします。※購入後のキャンセル、返品、交換はできません。以上のことをご理解のうえご購入をお願いしますm(__)m



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