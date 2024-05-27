【筆７本】中国筆７本　（浙江湖筆・上海湖筆・上海工藝）【kurokunn】H

長期保管されていた品です。古いので現状のままで出品となります。品質については、確認をしておりません。見落としによる説明外の難がある可能性もございます。古物であることをご理解いただき、商品に完全品をお求めの方、細かいことを気にされる方はご遠慮ください。よろしくお願いします。



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