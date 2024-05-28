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ANGRA / アングラ バンドTシャツ 新品・未使用ヴィンテージ Mサイズ
商品番号 B24237590012
商品名

ANGRA / アングラ バンドTシャツ 新品・未使用ヴィンテージ Mサイズ
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...その他季節感...夏「素人保管・素人平置き採寸」着丈：約71cm身幅：約51cm肩幅：約50cm素人採寸なので、誤差があります。ご了承下さい。輸入モノのMサイズとしてご認識下さい。素人保管の為、強い折りシワがあります。ご了承下さい。状態確認をしておりますが素人検品ですので、小さいキズ等の見落としはご了承下さい。未使用ですが、古いモノですので神経質な方や、完璧を望む方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/freshman261656.html
http://narcologia.ru/goods/Addict857318.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation410121.html

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