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- ANGRA / アングラ バンドTシャツ 新品・未使用ヴィンテージ Mサイズ
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商品詳細
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...その他季節感...夏「素人保管・素人平置き採寸」着丈：約71cm身幅：約51cm肩幅：約50cm素人採寸なので、誤差があります。ご了承下さい。輸入モノのMサイズとしてご認識下さい。素人保管の為、強い折りシワがあります。ご了承下さい。状態確認をしておりますが素人検品ですので、小さいキズ等の見落としはご了承下さい。未使用ですが、古いモノですので神経質な方や、完璧を望む方はお控えください。
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