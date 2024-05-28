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Tシャツ　セーラームーン　デカロゴ　激レア　　一点物　リプリント
商品番号 I26746354366
商品名

Tシャツ　セーラームーン　デカロゴ　激レア　　一点物　リプリント
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tシャツ　セーラームーン　デカロゴ　激レア　古着　一点物　リプリント♣︎商品の種類　♣︎ユニセックス商品ですのでよろしくお願い致します♣︎フォロー割引き♣︎（対象外あり）コメント欄よりフォローしたことをお伝えください。♣︎¥10000以上→¥800引き♣︎¥5000以上→¥600引き♣︎¥5000未満→¥400引き♣︎まとめ買い割引き♣︎♣︎2点→¥200引き♣︎3点→¥300引き♣︎4点→¥400引き《商品の状態》特に目立った傷や汚れ無し必ずご理解の上購入お願い致します《カラー》ブラック《サイズ表記》L《平置き実寸》着丈:70cm身幅:51cm肩幅:47cm袖丈:18cm《注意事項》実寸は素人採寸のため　多少の誤差はご了承ください。画像の色味はお使いの機器やブラウザによって若干違いが出る場合がございます。汚れやダメージなどの状態の感じ方は個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。Tシャツ　夏物　半袖　古着　デカロゴ　vintage良デザイン　総柄一点物　セット　シャツ　服　古着　オシャレTシャツ　アニメTシャツNo.521
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