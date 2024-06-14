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ラルフローレン ネクタイ　ストライプ　ペイズリー　総柄　パープル　ハイブランド
商品番号 J94083585636
商品名

ラルフローレン ネクタイ　ストライプ　ペイズリー　総柄　パープル　ハイブランド
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム　RalphLaurenラルフローレンネクタイ　ストライプ　ドット　チェック　総柄　ハイブランド　ブラック　黒色ペイズリー柄　ブルー　パープル青色　紫色　高級シルク　高級ブランド○サイズ剣先　　　8.7cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態剣先と中部に小さな汚れがありますがまだまだお使い頂けます！写真ご確認お願い致します。上記内容をご理解のうえ、中古品であることを踏まえて完全品をお求めの方はお控え下さい。○カラーブラック　黒色○素材シルク　SILK↓下記ネクタイ取扱っております！(^^)ルイ・ヴィトン(LOUISVUITTON)バレンシアガ(BALENCIAGA)グッチ(GUCCI)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)CELINE(セリーヌ)VivienneWestwood(ヴィヴィアン)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。表記ないかぎり基本的に付属品はありません。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/contemplate812177.html
http://narcologia.ru/goods/freshman922156.html
http://narcologia.ru/goods/procurement455733.html
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