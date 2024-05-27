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ポールスミス ステッチハイライト　ラウンドジップ長財布　ＢＰＵ０２５
商品番号 J52409178293
商品名

ポールスミス ステッチハイライト　ラウンドジップ長財布　ＢＰＵ０２５
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポール・スミスのラウンドジップ長財布です。ステッチワークやブランドロゴがさりげないアクセントを利かせる、洗練されたデザイン。開口部はラウンドファスナー仕様。内側には、配色とライン状のアーティストストライプをあしらいました。両サイドに複数のカードポケットを備えた、収納力も魅力。ヌメ革のボディは使うほどに手に馴染み、エイジングが楽しめます。ブラック素材牛革サイズ縦9cm、横19.5cm、厚み2cm33,000円付属画像にあるもの全て
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