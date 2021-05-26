【完売品】 FR2 Smoking Art T-shirt RED

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◇FR2SmokingArtT-shirt◇タバコを加えた女性を絵画のようなデザインでフロントにプリントしつつSmokingkillsのロゴとメッセージを組み合わせて落とし込んだ一枚。しっかりと目を惹くデザインに仕上がっています。FR2ONLINEにて購入。このカラーのこのサイズのみ即完売しました。すぐに売れてしまうと思いますので、お早めにお買い求めいただきたく思っています。size：XL（詳細は画像のサイズ表参照）color：redmaterial：100%cotton#ライラックのTシャツ⭐️当店お薦めメニュー・取扱商品名⭐️◇インナーsupremeDANTONneighborhoodWTAPSLOEWEpatagoniaABATHINGAPEBEAMSLACOSTEポロ ラルフローレン カーハートソフネットラングラーリーバイスBLUEBLUEH.R.MARKETTHENORTHFACEseebychloeマリメッコ yoshiokuboPINKHOUSEhumanmadeglambFREDPERRYNEEDLESWINDANDSEAGirl'sDon'tCryFR2FOGEssentials◇アウター、スニーカーNIKEadidasvansoff-whitechampionFIRAColumbiapatagoniaラコステ BEAMSDisneyatomsnanouniverseNEWERACHUMSディッキーズSHIPSSTUSSY⭐️プロフィールから出品一覧をご覧下さい⭐️柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬