新品✨ NEIGHBORHOOD × SAINT Mxxxxxx Tシャツ M

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出品商品をご覧いただきありがとうございます。NEIGHBORHOOD(ネイバーフッド)×SAINTMxxxxxx(セントマイケル)STHD_SSTEE/ETERNALエターナル2023SSCollectionフロント・バックそれぞれにオリジナルグラフィックを加えたS/STee.ヴィンテージ加工を施すことでリアルなエイジングを再現しています。ストリートライクなオーバーサイジング。製品洗いをかけ、着古したような起毛感を出しています。サイズ:Mカラー:ホワイト新品未使用以前海外のサイトで購入しました。真面目なバイヤーのみお願いします、過度な質問にはお答えでしません。品質及び状態は写真の通りです。取扱い少なく即完売のMサイズになります自身での着用検討しているため短期限定出品となりますsaintmichaelセントマイケルREADYMADEレディーメイド#ネイバーフッド#セントマイケル