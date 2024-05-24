YAMAHA SA900 SUPER AXE セミアコギター純正ハードケース付き

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YAMAHA 1988 SA900 Super Axe /BL | SMASH☆HITS おがちゃんの部屋♪♪

ヤマハ SA900スーパーアックスになります。1986年頃に、新品で購入し、1年程度使用した後、倉庫に眠っていた物になります。純正のハードケースがつきます。ハードケースの鍵はございません。ハードケースの外側に経年劣化が見られます。本体は、比較的綺麗だと思いますが、くすみ、小傷など若干見られます。アンプにつないでいないため、電装系の確認はできていません。35年以上前の物になりますので、ヴィンテージギターにご理解頂ける方いかがでしょうか。当方素人ですので、詳しい事は、よくわかりませんのでよろしくお願い致します。YAMAHASA900SuperAxeヤマハギターイズムのエッセンスを核に伝統のクラフトワークで組み上げられたトラディショナルなスタイルを持つSAシリーズ。1986年頃製造のSA900です。当時の資料によるとボディにはビーチ/バーチ材を使用しており、マホガニーネック＆ローズウッド指板というスペック。SAのラインナップの中でも風格あるルックス、古い日本製でよく見られる塗装の白濁が同様にございます。カラー···ブラウン#ヤマハ#ヤマハギター#YAMAHA#SA900#セミアコギター#スーパーアックス#ヴィンテージギター#ビンテージギター#エレキギター#昭和歌謡#シティーポップ#80年代#80S#ギブソン#グレッチ#フェンダーシリーズ···その他タイプ···セミアコースティックギターボディタイプ···セミアコースティックアクセサリー・パーツ···ケース