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ゴローズ　折りたたみ財布
商品番号 H92730184586
商品名

ゴローズ　折りたたみ財布
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 8,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にデルタ・ワンさんの楽天市場店で購入致しました。新品状態からかなり変色しており傷等ございますがお使い頂けると思います。コンチョはゴローズでは無いハーフダラーのコインコンチョをつけております。自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。ご購入後のキャンセルやクレーム、返品の対応はしておりませんので、ご納得の上、ご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford101573.html
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