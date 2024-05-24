ゴローズ　折りたたみ財布

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数年前にデルタ・ワンさんの楽天市場店で購入致しました。新品状態からかなり変色しており傷等ございますがお使い頂けると思います。コンチョはゴローズでは無いハーフダラーのコインコンチョをつけております。自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。ご購入後のキャンセルやクレーム、返品の対応はしておりませんので、ご納得の上、ご購入お願いいたします。