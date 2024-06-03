Seymour Duncan 78Model SHピッチ ロゴ消 未使用 EVH

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商品詳細
アクセサリー・パーツ···ピックアップご覧いただきありがとうございます。セイモアダンカンのハムバッカーピックアップ78モデルです。カスタムショップ製ではなく、最近発売されたレギュラーモデルです。トレムバッカーではなくSHタイプです。未使用品ですが、セイモアダンカンのロゴをコンパウンドで消しているのでこの価格で出品させていただきます。今年8月に購入しました（写真８枚目参照）※おまけでESPから販売されているSH用のニッケルカバー（メッキなし）をお付けいたします。あくまでおまけ程度にお考えください。EVHファンの方々、是非ご検討ください。わからない事がございましたら、お気軽にコメントしてください。
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