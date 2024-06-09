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22SS ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン Tシャツ L
商品番号 V48488757801
商品名

22SS ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン Tシャツ L
ブランド名 ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

22SSジュンヤワタナベコムデギャルソンマンTシャツ中古になります。サイズL価格27500円伊勢丹新宿メンズ館で購入数回着ました。使用感はありますがまだまだ着れると思います。個人保管品になりますのでご理解ある方のみお願いいたします。神経質な状態はご遠慮下さい。寸法は素人計りなので参考まで。肩幅約46cm身幅約54cm着丈約70cm
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