音質がプロフェッショナルレベル❣クリップ式だから超便利♪❤コンデンサーマイク

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M-1387-M-★新品未使用品♪❤★送料無料・迅速発送♪❤★ハイスペック・ハイエンドな最新最先端モデル＆デザイン♪❤★ハイクオリティなプロフェッショナル仕様♪❤★全指向性コンデンサーマイクだから小さい声も大きい声もしっかり録音OK♪❤★音質がプロフェッショナルレベル♪❤★野外での使用時も風などの雑音が軽減し普通のイヤホンよりかなりノイズを減らせる♪❤★クリップ式だから胸ポケットやネクタイに付けやすい♪❤★両手が塞がらない＆自由に動き回れて超便利♪❤★プレゼンはもちろんYouTube・TikTokなどの動画撮影にも最適♪❤★スマホに繋げるだけで録音が始まる超簡単操作♪❤★録音するだけではなく会議・説明会・Youtube＆TikTok動画撮影など様々な用途で大活躍♪❤★★商品タイトル・商品説明・実物写真を含めた商品画像の無断転載や真似をされている事がございますが、卑劣な無断転載等による偽物及び粗悪品にはご注意くださいませ★★【全指向性マイク★高音質】コンデンサーマイクなので、小さい声も大きい声もばっちり録音！雑音も軽減され、聴きやすく録音や発声が可能です。高品質なスポンジ付きで、野外での使用時も風などの雑音が軽減し、普通のイヤホンよりかなりノイズを減らせます。【対応機種】Apple/iPhone/iPad/iPodTouch/SONY/LG/AndroidおよびWindowsSmartphone/PC/拡声器/録音機/カメラなど多機種。(※iPhone7以降は3.5mmの変換アダプタが必要。)【持ち運びしやすい！】超コンパクトサイズなので、持ち運びにもとても便利です。クリップ式マイクなので、胸ポケットやネクタイに付けやすい♪プレゼンなどで動き回ったり動画撮影などの際に、両手が塞がらず超便利！【多用途★多目的】インテリジェントな互換性、駆動する必要がないプラグアンドプレイ、高感度、超ダイナミック、広い周波数応答、音質がプロフェッショナルレベル。スマホに繋げるだけで録音が始まり、初心者でも簡単にご操作頂けます。録音だけではなく、会議・説明会・Youtube生放送など様々な用途で大活躍！【セット内容】マイクスポンジ*2マイク本体*1収納ポーチ*1クリップ*1