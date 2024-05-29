シュプリーム ピケパイピング キャンプキャップ BOX LOGO 19SS 黒

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⭐️匿名配送⭐️送料無料⭐️早い者勝ち⭐️ブランド名:Supreme(シュプリーム)リリース時期:2019年春夏正式タイトル:PiquePipingCampCapサイズ:FREEカラー:ブラック状態:B.中古（良品）・汗止め部分に若干の薄汚れがございます。採寸サイズつば：約7cm高さ：約13cm頭囲：約58cm素人採寸になりますのでサイズに誤差があると思います。ご理解いただけますと幸いです。生産国:アメリカSupreme本店にて購入。付属品:なし〈キーポイント〉ブランド定番のボックスロゴが配されたキャンプキャップになります。ピケ地とパイピングロゴ仕様がポイントのアイテムです。この商品は店舗、その他ショッピングモール併用の商品です。売り切れの場合はご了承ください。☆購入前にコメントくださいませ☆ペット無し・喫煙者無しです。#Supreme#Supremeキャップ#supreme#supremeキャップ#シュプリームキャップ