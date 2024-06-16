早いもの勝ち◎ TORNADO MART∴レースアップガルーダベルト

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商品詳細
最初に、プロフィールを参照いただけましたら、非常に助かります。m(__)mDESIGN;名作ガルーダウィングベルトの金具を使用したレースアップデザインのベルト。インパクトのあるデザインは加工やデザインの強いボトムにも負けずに主張してくれます。クロコ型押しレザーを外側に、蛇革を内側に使用し素材のコントラストを効かせています。定価：19580円非常にカッコいいですよ！目立ちますよ。今のところ、使用予定がありませんが、気が変われば使用しますので、出品取り消ししますので。商品は、新品ですが、神経質な方のご購入は、御遠慮下さいませ。#パタゴニア#コロンビア#thenorthface#ノースフェイス#マムート#5351#アバハウス#ハイストリート#トルネードマート
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