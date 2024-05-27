多賀庵風律 紙本 肉筆 掛軸 短冊 俳句 江戸時代の俳人 元禄11年~天明元年

ご覧頂きありがとうございます。肉筆寸法:全体幅32.5cmx長さ148cm短冊幅6cmx長さ35.9cm材質:紙軸先:木重さ:110g状態:シミ、シワ、傷み、虫食いがあります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、お願い致します。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。



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