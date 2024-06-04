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HTC スタッズベルト　ナローベルト　エイチティーシー　TENDERLOIN
商品番号 Q78017935739
商品名

HTC スタッズベルト　ナローベルト　エイチティーシー　TENDERLOIN
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 17,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのスタッズナローベルトになります。若干訳ありサイズ　34。購入後、それなりに着用していました。定価も6万近かったと思います。なかなか出ないのでお探しの方も多いかと思います。多少の使用感はありますが、良好です。またサイズが少し大きかった為、洋服のお直し店で穴を2つ追加しています。画像5コラボでは無いですがTENDERLOIN好きな方どうぞ。長い間、自宅保管でした。見落としもあるかも知れません。必ずNCNRでお願い致します。中古品につき、神経質な方はご遠慮下さい。
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