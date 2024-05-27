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ヴェルサーチェコレクション　メデューサバックル　黒
商品番号 D83387254998
商品名

ヴェルサーチェコレクション　メデューサバックル　黒
ブランド名 ヴェルサーチェコレクション
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VERSACECOLLECTIONヴェルサーチコレクション長さ　約97cm幅約3.5cmカラー　ブラック　黒状態レザー特有の擦れ傷等ございます。バックルに傷、くすみ等あり購入先　日本流通自主管理協会(AACD)加盟店付属品は画像に載っている物が全てです。画像をご確認の上ご購入下さい。細心の注意を払って確認しておりますがキズやほつれ汚れ等の見落としがある場合もございます。細部まで気にされる方、神経質な方のご購入はご遠慮願います。お使いのモニター等により、写真と実際のお色が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。採寸に関して実際のサイズを採寸し記載しておりますが若干異なる場合もございます。あくまで目安としてご確認下さい。キャンセル及びクレームは一切受け付けておりませんのでご了承願います。
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