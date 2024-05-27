WTAPS SNAP. DESIGN SS 02 L 19SS

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WTAPSSNAP.DESIGNSS02L19SSカラー：BLACKサイズ：L着丈：75cm/身幅：59cm/肩幅：54cm ※平置きの素人採寸です。使用回数少ない美品です。状態は写真にて判断をお願い致します。素人検品ですので中古品及び古着にご理解のある方にお譲りできればと思います。◯お支払い方法◯クレジットカード決済か売上金での決済ご入金のみ。ATM/コンビニ払いの場合は事前確認の上、3時間以内にお支払いいただける方限定とします(時間内にお支払い頂けない場合は取引中止とさせて頂きます)＊＊＊他サイトにも掲載中の為先に売り切れになってしまってる場合もございますのでご購入前には必ず1度コメントの方を宜しくお願い致します＊＊＊出品商品はあくまで中古、新品も自宅保管となりますので、ご理解頂ける方でお願いします。又衣類は保管時の畳み皺が入ることをご理解お願い致します。＊＊＊大幅な値下げ、送込、取り置きは基本的にはしません。そのようなコメントは削除させていただきます。※他ご質問等あればお気軽にコメント下さい！WTAPSダブルタップスNEIGHBORHOODネイバーフッドDESCENDANTディセンダントSupremeシュプリームTET